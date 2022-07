Tar over gatebildet: Metroen fremstår merkelig krøkkete og gammeldags. Bilen klossete og uhensiktsmessig. I mange gater dominerer nå syklister fullstendig, skriver Ulrik Eriksen. Her: Rue de Rivoli i rushtid, september 2021. (Foto: Dmitry Kostyukov / The New York Times / NTB)