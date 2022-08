En forståelsesfull fortolkning av at den norske regjeringen nå er i ferd med å gi etter for presset om å gjøre noe mot strømkrisen, er at den vil sikre en mest mulig trygg krisehåndtering. De som ikke tilhører regjeringspartiene, tror neppe på den forklaringen, skriver Aslak Bonde. (Foto: Naina Helén Jåma / VG / NTB)