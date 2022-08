Alle de som nå sier at man ikke burde ha bygget strømkablene, bør få et motspørsmål om hva man da skulle ha gjort, skriver Aslak Bonde. Her: Sindre Hardeland viser frem Statnetts fasiliteter i Kvilldal og North Sea Link, kabelforbindelsen mellom Norge og England. (Foto: Rodrigo Freitas)