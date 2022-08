Går av: Une Bastholm har ledet et parti i oppvekstfasen. Det er ekstra krevende, skriver Aslak Bonde. Onsdag ble det kjent at Bastholm trekker seg som partileder for MDG. Her: Bastholm og påtroppende leder Arild Hermstad, Arendal 17. august. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB)