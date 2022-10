Hva vi kan lære av Baneheia-saken

Det vil nok være en del mennesker som nå har behov for å gå stille i dørene i håp om å unngå at søkelyset kastes på dem. Her vil jeg anbefale en annen og mer moralsk strategi: Vær åpen om det du har gjort og hva du har sagt, skriver Frode Helmich Pedersen.