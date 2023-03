Oljepolitikk svekker Norges omdømme – kanskje så mye at politikken endres

Bare tanken på at FN kan komme til å utelukke Norge fra en prosess for å få fortgang på klimaforhandlingene, er forferdelig for Jonas Gahr Støre og klimaminister Espen Barth Eide, skriver Aslak Bonde.