Justisministerens kritikk av 25. juni-utvalget er oppsiktsvekkende

Om politidirektøren må gå, må nå også Støre og Mehl gå. Når de likevel velger å stå last og brast, må det være fordi de er helt sikre på at det ganske fort vil bli opplagt for offentligheten at granskningsutvalget på akkurat dette punktet har gjort en dårlig vurdering, skriver Aslak Bonde.