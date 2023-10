De fleste politiske skandaler blir fort glemt. Ikke denne

Det private og meget medievennlige elementet vil være der også i 2025. Dersom Solberg og Finnes har flyttet fra hverandre innen neste valgkamp, er det større sannsynlighet for at denne høstens sak blir glemt av en god del velgere. Men ikke av alle. Det alvorlige for Solberg i en slik situasjon er at inntrykket av henne som person vil være endret, skriver Aslak Bonde.