Trump inkarnerer skammen mange av tilhengerne hans føler på kroppen

Rasismen er innkrøkt i USAs DNA. Den rasismen må kontinuerlig tas et oppgjør med, men et slikt oppgjør skjer ikke først og fremst gjennom å gjøre arbeidsledige på den opioidrammede landsbygda i Kentucky eller Pennsylvania til symboler for hvite privilegier, skriver Ingeborg Misje Bergem.