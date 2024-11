Norske trumpister vil ikke bli forstått, men akseptert. Det er umulig

For de fleste sprenger den norske trumpismen rammene for det man synes er politisk og moralsk gangbart. Bevegelsen er helt fremmed og utgjør en ganske så konkret trussel mot vår sikkerhet her hjemme. I en norsk kontekst er den uakseptabel, skriver Markus Sletholm.