Er det egentlig noe problem om de rike blir rikere? Jeg tror det

Statistikken som viser at de rikeste tar stadig mer av kaken, er ikke bare et mål på økonomisk velstand. Den er også et mål på makt. Jo mektigere selskapene og deres eiere er, desto vanskeligere blir de å utfordre, skriver Maria Berg Reinertsen.