Å forby uassistert hjemmefødsel er en svært dårlig idé

Dersom du gjør fødselen til en juridisk begivenhet, gjør du også et privat øyeblikk til et offentlig anliggende. Det er ikke bare en alvorlig inngripen i den private sfære, men også en innskrenking av kvinnens autonomi og selvbestemmelse over egen kropp.