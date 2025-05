Det er ikke riktig at venstresidens globaliseringskritikk nå settes i verk av Donald Trump

I stedet for å hovere over såkalte globaliseringsmotstandere, og sammenligne dem med Trump, er det mer fruktbart å forsøke å gjøre opp status for alle rundene med handelsliberalisering de siste tiårene, skriver Sten Inge Jørgensen.