Aslak Bonde: Hvem lages den nye barneloven for - barna eller foreldrene?

Ønsker politikerne seg en lov som skal fremme likestilling mellom mor og far, eller vil de lage et best mulig verktøy for de meglerne og dommerne som skal forsøke å hindre at barna blir ofre i langvarige og bitre konflikter mellom foreldrene?