«Klassesamfunnet 2.0»: – Mette Frederiksen har et viktig poeng når hun sier at den skattefinansierte skandinaviske velferdsmodellen blir presset av innvandrere som har vanskelig for å lykkes på arbeidsmarkedet, mener Lars Olsen. (Arthur J. Cammelbeeck / Ritzau Scanpix / NTB /Ritzau Scanpix)