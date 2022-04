Krever at politidirektøren trekker seg: – Har mistet all troverdighet

Et kobbel av samfunnsdebattanter, forskere og kulturpersoner krever at politidirektør Benedicte Bjørnland trekker seg. Det er bare begynnelsen på et større oppgjør med politiets behandling av rusbrukere, mener MDG-nestleder Arild Hermstad.