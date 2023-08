Jonas Gahr Støre var blant de første til å omfavne Thomas Pikettys ideer da han la grunnlaget for en ny ulikhetsdebatt med Kapitalen i det 21. århundre. I dag, ti år senere, har Støre og Piketty skilt lag. Mens Piketty ønsker arveavgifter og formueskatt på opp til 90 prosent, vegrer Arbeiderpartiet seg for å bruke skatter og avgifter for å få bukt med toppene i ulikhetsstatistikken. Hvorfor? Det diskuterer journalist og samfunnsøkonom Maria Berg Reinertsen og politisk analytiker Aslak Bonde i den første episoden av Morgenbladets podkast om politikk og økonomi.