Erna Solberg kjemper ikke bare for egne posisjoner i disse dager. Hennes ettermæle står også på spill. For hva er det som står igjen etter Solbergs åtte år som statsminister – og utgjør det beviset på at vi trenger Erna Solberg i norsk politikk? Det snakker Maria Berg Reinertsen og Aslak Bonde om i denne episoden.