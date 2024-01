Podkast: Hvordan stopper vi nedbygningen av naturen?

Det politiske flertallet har sluttet seg til en naturavtale som sier at 30 prosent av norsk natur skal vernes og like mye restaureres. Likevel viser NRK i en kartlegging at vi bygger ned 79 kvadratmeter natur i minuttet, uten at det inngår i en overordnet plan. Hvordan kan dette skje? Er kommunene så bevisstløse at de bør fratas ansvar for hvor det skal bygges og ikke? Og hva sier politikerne til NRKs kartlegging?