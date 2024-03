Hestehandler og enorme budsjettsprekker: Vi feirer Nasjonal transportplan

Den siste fredagen før påske legger regjeringen frem sitt forslag til ny Nasjonal transportplan 2025–2036. Med samferdselspolitikken nærmer vi oss politikkens kjerne, for lite har vært viktigere for å bygge landet enn veier og togstrekninger. For politikere gjelder det å sikre best mulig kommunikasjon i egen region, også når det bryter med partipolitikken. Sånt blir det hestehandler, naturødeleggelse og spektakulære kostnadssprekker av.