Mannsutvalget har lagt frem 35 forslag til hvordan menns og gutters likestillingsutfordringer kan løses. Et av forslagene er å gjøre fleksibel skolestart mulig for flere barn. For det gikk kanskje ikke så bra som håpet da norske barn fra slutten av 90-tallet ble sendt på skolen fra det året de fylte seks. Men hvis seksårsreformen er feilslått, burde kanskje heller politikerne reversere den?

