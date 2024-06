Twist for tog: Hvem har skylden for jernbaneproblemene?

Sist uke slaktet Riksrevisjonen norsk jernbane. Hvert fjerde tog er forsinket eller innstilt, og togselskapene har lite annet å stille opp med enn småsjokolader til passasjerene. Denne uken ble det drama da regjeringen ble overkjørt av et flertall på Stortinget som går stikk motsatt vei av det Riksrevisjonen anbefaler. For det er vel ikke like lett å sanke velgere på vedlikehold av jernbanen som på å bygge Ringeriksbanen som skal forkorte togturen mellom Oslo og Bergen med en time.