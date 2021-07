Seddelpress: Rådgiver i «Ja til kontanter», Lars Helleland, roper et himmelhøyt ja til kontanter, i en verden som knapt har sett en mynt på årevis. Fremdeles er det norske borgeres lovpålagte rett å betale med kontanter, men vippsifiseringen av samfunnet setter retten under et sterkt press. Om trenden fortsetter, er mynt og seddel snart ikke mer enn et samleobjekt. (Odin Drønen)