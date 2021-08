Piloten: Marie Hortemo, arkitekt og styreleder i stiftelsen Ormsundveien økogrend. I fjor vedtok bystyret i Oslo at Ormsundveien skal bli et pilotprosjekt for en såkalt tredje boligsektor, som er et alternativ til det private leie- og eiemarkedet. Hortemo vil sette i gang med første steg, som er å rehabilitere en gammel sveitservilla som har stått tom siden 2008 med miljøvennlige metoder og gjøre den om til boliger. (Sofie Amalie Klougart)