Fra AC til DC: Etter å ha blitt omgjort fra vekselstrøm til likestrøm går elektrisiteten gjennom denne brune porselenspølsa, en kabelmuffe, og forsvinner under jorden. For så å gå gjennom et fjell og ned i Hylsfjorden, under Nordsjøen til Blyth, en by kjent for et av Storbritannias største kullkraftverk, som er revet. (Rodrigo Freitas)