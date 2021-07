Ute av spill: Aleksej Navalnyj lanserte slagordet «svindlernes og tyvenes parti» om Putins Forent Russland. Nå sitter han i fengsel, og flere er bekymret for helsen hans. Her venter Navalnyj i et glassbur før en høring ved Babuskinskij tingrett i Moskva, 20. februar i år. (Yuri Kochetkov / EPA / NTB)