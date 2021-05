I en ny bok argumenterer Ståle Dingstad for at hele Hamsuns forfatterskap hører hjemme i nazistenes ideologiske landskap. Hamsun-forsker Frode Lerum Boasson er kritisk til deler av konklusjonen: - Den siste omdreiningen han gjør, ved å si at vi går i ledtog med nazismen når vi leser Hamsun, er vi nødt til å være kritiske til. Her: Knut Hamsun hjemme på Nørholmen, Grimstad. (Anders Beer Wilse / Nasjonalbiblioteket)