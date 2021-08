Sprø: – Eg dreg historiene eg fortel så langt at ein skulle tru at dei var oppdikta, samanfalla er for sprø, mønstera verkar kunstige, men alt er jo sant, seier Daniel Mendelsohn, ein av verdas mest anerkjende sakprosaforfattarar. Her er han fotografert i leilegheita si på Manhattan. (Sarah Blesener/Sarah Blesener for Morgenbladet)