De siste månedene har vi sett ny utvikling i to av Norges mest omtalte kriminalsaker. Et fellestrekk er at begge er skildret i bøker av Bjørn Olav Jahr. Morgenbladets bokpodkast ser nærmere på den som handler om drapet på Birgitte Tengs, og på en annen dokumentarbok om et drap som lykkes der annen «true crime» feiler. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.