I bok Jag vill skriva sant har den svenske forfatteren Jesper Högström gjort et litteraturhistorisk skup, og skrevet et verk som er litterært i sin egen rett. I denne episoden av Morgenbladets bokpodkast ser vi blant annet for oss hvordan litteraturforskere hadde tatt imot den for tjue år siden. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.