Bragepris til Lena Lindgren

Lindgren vant torsdag kveld Brageprisen sakprosaboken Ekko. Et essay om algoritmer og begjær, hennes første bok.

Det var en tydelig rørt prisvinner som fikk overrakt den tunge statuetten fra kulturminister Anette Trettebergstuen. Innimellom intervjuer og mat og mingling etter prisutdelingen på Dansens hus har hun fått summet seg en smule når vi møter henne tilbake i salen.

Intetanende

– I motsetning til de andre prisvinnerne så du ikke ut til å ha forberedt noen tale. Ble du overrasket?

– Det var helt uventet, jeg visste ingen ting. Jeg følte at det å bli nominert var en seier i seg selv, og tenkte jeg skulle gå hit, nyte kvelden, få et glass vin og ikke tenke på at jeg kunne vinne.

– Jeg må jo spørre om hva du føler nå. Hva føler du nå?

– Nå er jeg veldig takknemlig, det er en veldig stor ære.

---

BRAGEPRISEN

En litteraturpris som hvert år deles ut av stiftelsen Den norske Bokprisen.

Årets prisutdeling var den 30. i rekken.

VINNERE:

Skjønnlitteratur: Eit nytt namn. Septologien VI-VII av Jon Fosse (Den Norske Samlaget)

Sakprosa: Ekko. Et essay om algoritmer om begjær av Lena Lindgren (Gyldendal)

Åpen klasse (sakprosa for barn og unge): Søstre. Min historie etter Utøya av Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie (Vigmostad & Bjørke)

Barne- og ungdomsbøker: Eit anna blikk av Erlend Skjetne (Flamme Forlag)

Hedersprisen: Liv Køltzow

---

I boken setter Lindgren seg fore å forstå teknologisamfunnet og hvordan tradisjonelle medier og sosiale medier preger oss og styrer oss, noe hun ifølge juryen har greid å gjøre «spennende som en thriller». Lindgren har myten om Narcissus som bakteppe. Narcissus ble som kjent forelsket i sitt eget speilbilde, og mange før Lindgren har knyttet ham til de sosiale mediene vi omgir oss om hele tiden. Men der andre samtidsanalyser stanser med Narcissus, ser Lindgren til nymfen Ekko, som ble forelsket i ham.

Speil, speil

Å koble nåtidens teknologi sammen med en 2000 år gammel myte kan kanskje høres ut som oppskriften på en mislykket doktorgradsavhandling i filosofi. I stedet ble det altså en vellykket bok.

– Myten om Narcissus og Ekko kunne vært et ganske svevende bakteppe.

– Jeg synes det er interessant å skrive om teknologi og de store tekgigantene og sosiale medier på en humanioramåte. Når det gjelder Ekko, så synes jeg det er interessant å se på alle kopistene, hvordan de store teknologigigantene påvirker oss, og for eksempel det amerikanske valget.

Den som har jobbet med Lena Lindgren, kjenner henne som en varm kollega som er mer til stede i rommet enn i mobilen. Da hun dukket opp på Instagram for ikke så lenge siden, var vi derfor flere som ble overrasket.

– Det er noe jeg har lurt på med den Instagram-kontoen. Ikke er du født i 1922, ikke er du 22 år, og ikke har du bursdag den 22. Hvorfor ble du da hetende lenalindgren22?

– Jeg vet ikke. Kanskje alt annet var opptatt.

Juryens begrunnelse:

«Ordet essay kan oversettes til ‘et forsøk’ fra fransk, og med boken Ekko. Et essay om algoritmer om begjær gjør Lena Lindgren et særdeles imponerende forsøk på å stille samtidsdiagnose. Mange har karakterisert vår tid som narsissistisk. Lindgren viser til Ovid sin skildring av myten om Narcissus, der en annen karakter er minst like viktig som den berømte Narcissus, nemlig nymfen Ekko. Lindgren anvender den franske filosofen og antropologen René Girards teori om mimesis, for å vise at vi kanskje heller lever i Ekkos tidsalder.

Vi sammenligner, etterligner, trykker ‘like’ på ting som ‘trender’, og etter hvert som vi klikker oss inn på et spor, forer algoritmene oss med mer av det samme. Slikt skapes potensielt farlige ekkokamre, demonisering av meningsmotstandere og polarisering - men også skjøre selvbilder og usunne kroppsideal. Hvem er disse mektige teknologi-gigantene som konstant kjemper om tilgangen til, og overvåker, det vi retter vårt blikk mot på skjermen - alt for å kunne fore oss med spesialtilpasset innhold og reklame? Hva tenker de om oss? Hvilken verden ønsker de seg?

Lena Lindgren forsøker å følge sporene, som den reneste detektiv. Og det er spennende som en thriller. Mange har skrevet om symptomene: polarisering, skittstormer, kanselleringskultur og radikalisering. Men, færre har gått til kilden – til en teknologi som kan akselerere våre mest primitive drifter og instinkter. Det var på tide at noen gjorde dette, og Lena Lindgren har gjort det med glans. Ekko. Et essay om algoritmer om begjær er en viktig og velskrevet bok.»