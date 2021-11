Hvor lenge greier du å konsentrere deg om bare én ting? Vilkårene for nærvær og konsentrasjon i gjenskinnet av skjermene reiser eksistensielle spørsmål, ikke minst fordi så mye forandrer seg så fort. I denne ukens avis byr vi på et stort bokekstra der vi har viet en del av plassen til nettopp oppmerksomheten – som ikke bare er en betingelse for litteraturen, men også et emne for den. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.