Den historiske romanen har møtt mye motstand de siste tiårene. Nå dukker den opp igjen under en annen betegnelse: Eksofiksjon. En ny dansk roman viser at det kan resultere i store leseropplevelser, men samtidig at den nye historiske romanen er forbløffende lik den gamle. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.