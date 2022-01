Mindre stipendkake: Forfatterforeningen har nå mindre stipendmidler å rutte med. Her voteres det over hvorvidt man skal fortsette med kvalitetsbasert inntaksmodell på årsmøtet i 2019. Det ble et ja. Hos det konkurrerende Forfatterforbundet er imidlertid døren åpen for alle – nå også med egne stipender. (Foto: Odin Drønen)