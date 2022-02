– Salomon-saken går dypere enn historisk interesse

Finanstilsynet opphever taushetsplikten i Salomon-saken. Men forfatter Ingeborg Solbrekken hadde ønsket seg et mer prinsipielt vedtak som gikk inn i de historiske omstendighetene for at jødiske Hans Salomon ble fratatt sin formue av Quisling-regimet i 1942.