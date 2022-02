Johan Høsts debutroman En nasjon i sjakk er blitt lansert med særegen brask og unik bram. Er det et problem eller bare et bøkenes svar på Silicon Valley-idealet «fake it till you make it»? I denne episoden av Morgenbladets bokpodkast snakker vi om lanseringsstrategi før og nå. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.