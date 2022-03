Debattstoff: Der kunstnere ofte kan beklage at de må snakke om identitetspolitikk når de egentlig vil snakke om kunsten sin, kan det nesten synes motsatt i forfatter Molly Øxnevads tilfelle. «Selvfølgelig er det greit å skrive bare fordi du synes litteratur er kjempegøy», sier Øxnevad. «Men litterært er boka også meg som er rasende og har et behov for å uttrykke meg». (Odin Dronen; Odin Drønen)