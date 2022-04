Russisk-ukrainsk forfattartreff: – Kva kan bøker gjere no? Ingenting

Flyalarm og menneske på flukt har blitt kvardagen for Ukrainas fremste forfattar, Andrej Kurkov. Likevel prioriterer han skrivinga. Denne veka var han i Noreg for å møte sin russiske kollega Mikhail Sjisjkin, som meiner at litteratur ikkje har nokon plass i krigen.