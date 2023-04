Podkast: Påske! KRIM!

Bergensbanen ble – så vidt oss bekjent – ikke plyndret i natt, men i denne episoden av Morgenbladets bokpodkast skal vi like fullt snakke om påskekrim. I 1993 utga Kerstin Ekman sin kanskje mest kjente roman, Händelser vid vatten. Den vant priser det året for beste svenske kriminalroman, beste svenske roman og året etter for beste nordiske roman. I år, hundre år etter at Bergensbanen altså ble plyndret i kriminalromanen som var Norges første påskekrim, er Ekmans serie blitt til tv-serie. Og den sendes på NRK i påsken. Med Olaf Haagensen og Bernhard Ellefsen.