Podkast: Fra internettpoesi til selvhagiografi

«Min opplevelse da jeg skrev den første boken min, var at mye av litteraturen gikk på autopilot uten egentlig å anerkjenne at internett hadde skjedd.» Disse ordene tilhører forfatteren Audun Mortensen, som ikke kan beskyldes for å gå på noen slik autopilot. Men har den norske litteraturen for øvrig berøringsangst overfor den digitale kulturen? Og er det slik at litteraturen må være ny for å være god? Det tenker vi høyt omkring i denne ukens episode av Morgenbladets bokpodkast. Og siden intet menneskelig er oss fremmed, sneier vi også innom NRK-veteran Christian Borchs erindringsbok Bak kulissene, som har vakt en viss debatt denne uken. Med Olaf Haagensen og Bernhard Ellefsen.