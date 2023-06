Podkast: Muligheten av et tidsskrift

«Tidsskriftene er i dag våre mest følsomme måleinstrumenter for eksistensen av en demokratisk, kritisk offentlighet. At den er truet, vet alle. Så lenge vi har tidsskriftene, kan vi likevel regne med at den ikke helt har opphørt å fungere.» Dette skrev litteraturforsker Per Thomas Andersen i 1990. Spørsmålet i dag er kanskje: Har vi fremdeles tidsskriftene? Er det mulig å drive et tidsskrift i 2023, er det noen som leser tidsskrifter lenger? Med Olaf Haagensen og Bernhard Ellefsen.