Podkast: Er lytting like bra som lesing?

Lese eller lytte – spiller det egentlig noen rolle? Spørsmålet om lydbøker er like «bra» som papirbøker, ser ut til å være et kontroversielt et. Når så mye av det såkalte konsumet av bøker flytter seg fra bok til lyd, blir det dessuten et viktig spørsmål. Hvis lyttingen ikke er like bra som lesing, bør vi jo være veldig bekymret over nedgangen i lesing. I denne episoden av Morgenbladets bokpodkast veier vi lytting opp mot lesing. Med Olaf Haagensen og Bernhard Ellefsen.