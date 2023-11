Bøkene som fikk oss til å gruble og fryde oss i oktober

Kjære leser,

Tiden er inne for et oppsummerende tilbakeblikk på bokhøstens kanskje mest intense måned – oktober. Hvilke bøker var det som gjorde mest inntrykk på våre kritikere i disse ukene hvor flommen av trykksaker er på sitt aller sterkeste?

Men før vi begynner på moroa, vil jeg gjerne fortelle at vi skal snart skal diskutere bokhøsten i levende live også. 16. november inviterer vi til en oppsummering, vurdering og diskusjon av bokåret på Litteraturhuset i Oslo. Vi har fått med oss Aftenpostens Mari Grydeland og Klassekampens Bjørn Ivar Fyksen og fra våre egne rekker stiller Live Lundh og jeg. Her skal vi snakke om hvilke bøker som har imponert oss mest i år, og hvilke som har skuffet og forarget.

Denne uken er dessuten Ane tilbake i podkasten. Hun har (i motsetning til meg) sett tv-serien Makta, og vi diskuterer bøkene som denne serien står på skuldrene av. Podkasten finner du i din foretrukne applikasjon for den slags. Men nå – til de oktoberbøkene våre kritikere har vært mest begeistret for!

Månedens beste

Oktober har gitt oss både skjønnlitteratur og sakprosa fra noen av landets fremste forfattere, samt noen overraskelser.

Dagen før Hamas’ rystende angrep 7. oktober og krigen som fulgte, trykket vi en stor og tankevekkende anmeldelse av boken til den fremste Midtøsten-journalisten i Norge, Odd Karsten Tveit. «Først og fremst forsøker Tveit å underbygge en påstand om at det sionistiske prosjektet gjennom hele det tyvende århundret og frem til i dag har vært gjennomsyret av en grunnleggende ambisjon om å tilrane seg så mye land som mulig – med færrest mulig palestinere», skriver vår gjesteanmelder Kathrine Tschemerinsky, som er kulturredaktør i danske Weekendavisen.

Odd Karsten Tveits bok er basert på hans personlige fagbibliotek, intervju- og reportasjeutdrag fra hans mange reiser til Israel og de okkuperte palestinske områdene. Her: Unge gutter som leker på en åsside over Bethlehem i 2007. (Christopher Anderson / Magnum Photos / NTB)

En debutant har gledet Maria Olerud denne måneden, nærmere bestemt Kamilla Danielsen: «Uten å røpe for mye, har Diskomus på venteværelset faktisk det til felles med Amtmannens døtre, at handlingsforløpet tydeliggjør hvor mirakuløst det er hver gang de elskende, tross famling og misforståelser, ender sammen. Slik klarer Danielsens roman å si noe tidløst om kjærlighet, samtidig som lengtende Tinder-sveipere nok vil kjenne seg igjen i beskrivelsene av samtidens kompliserte paringslek.»

Forfatter Kamilla Danielsen. (Anna-Julia Granberg / Tiden)

Willy Pedersen har lest Alf van der Hagens samtalebok med Ingvar Ambjørnsen og skriver: «Nå har han hatt kols i snart 15 år. Han har vært i dødens venteværelse, bokstavelig talt, og sier det er hans egen skyld: Han røykte fra han sto opp til han la seg, 50–60 sigaretter om dagen. Sykdommen innebærer at han vet hvordan det er å kveles. Det er livet han har vært redd for, ikke døden. Det fine med døden er at den finner sin vei, akkurat som en elv, sier han.»

Forfatter Ingvar Ambjørnsen. (Helge Mikalsen / VG / NTB)

«At denne boken utkommer, er en begivenhet i seg selv. Verkets retoriske situasjon er Alis tilbakekomst. Åpningen, fortellingen og analysen er hennes maktdemonstrasjon, i ordet beste mening», skriver Tonje Vold om Sumaya Jirde Alis bok som ble sluppet denne måneden.

Forfatter Sumaya Jirde Ali. (Katinka Hustad)

Johanne Elster Hanson har lest den nye Munch-biografien og setter den inn i sammenhengen med den øvrige Munch-litteraturen: «Figueiredo finner på sin side en god balanse mellom det (kunst)historiske og biografiske, mellom nærhet og avstand. Det skader heller ikke at forfatteren utvilsomt er blant Norges aller fremste sakprosaister.»

Første bind i Ivo de Figueiredos Munch-biografi tar for seg årene fra Munchs fødsel i 1863 og frem til han bosatte seg i Berlin i 1902. Dette selvportrettet på reisekofferten i atelieret i Berlin er tatt i nettopp 1902. (Munchmuseet)

Bøker som fikk oss til å gruble

Som vanlig er det ikke bare begeistring som begeistrer oss på boksidene. Like stor glede har vi av den kritikken som på annet vis lar seg engasjere av bøkene som passerer arbeidsbordene våre. Her er noen slike fra oktober.

Jeg har lest det fjerde bindet i Karl Ove Knausgårds Morgenstjerne-serie, et prosjekt jeg egentlig setter pris på. Men dette bindet var ikke vellykket: «Spørsmålet om hvorfor noe finnes, snarere enn ingenting, forblir en grunn til å lese neste bind av Morgenstjerne-verket. Men denne avstikkeren til en norsk Faustus med napoleonstanker mister både spørsmålet og den fryktløst spenningsskapende litterære veien av syne.»

Den som er hårsår, er gjerne blitt revet i håret en gang for mye. Hverken Danby Choi eller Lisa Esohel Knudsen går skikkelig inn i de spørsmålene som må stilles for at kulturkrigerne skal kunne tenne fredspipen, skriver Carina Elisabeth Beddari.

Live Lundh har lest den nye boken om/av/med Shabana Rehman og skriver: «Tittelen viser til kampene hun måtte stå i, ettersom boken er inndelt i ni kapitler om ulike stormer Rehman kom seg gjennom. Mer interessant enn motbøren, er allikevel refleksjonene over hennes mest innflytelsesrike opptredener i offentligheten. Her gir Shabana Rehman dybde til hendelser som vil fortsette å virke i kulturen vår.»

God lesning!

