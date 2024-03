Årets litteraturkritiker: Pris til Live Lundh

Torsdag formiddag denne uken ble litteraturkritikerprisene delt ut av Kritikerlaget på Litteraturhuset i Oslo. Live Lundh ble hedret med prisen Årets litteraturkritiker.

«Prisvinneren gyver løs på så vel kompliserte verk som tilsynelatende klisjéromaner. Alle leses og undersøkes med det samme kritiske blikket, enten forfatteren heter Jon Fosse eller Sophie Elise Isachsen. Hun observerer og søker etter forfatterens prosjekt og prosjektets svakheter og styrker, og hun stiller krav til verket og forfatteren. Hun er allsidig, kunnskapsrik og produktiv. Hun er trygg og sikker i språkbruk og uttrykksmåte. Hun har en egen stemme, og hun bruker den godt», skriver juryen i sin begrunnelse.

Lundh har skrevet litteraturkritikk for Morgenbladet siden 2020 og bidrar i tillegg med teateranmeldelser, kunstkritikk og annen kulturjournalistikk. I ukens avis skriver hun om Marjam Idriss’ roman Halvt, og uken før tok hun for seg en utstilling på det danske kunstmuseet Louisiana.

I sin begrunnelse fremhever juryen Lundhs evne til «å gjøre den personlige opplevelsen og refleksjonene man gjør seg under lesningen, allment interessant»: «Det handler om evnen og viljen til å stå i et resonnement, og å gjøre det samme resonnementet angripelig for både uenighet og motstand. Det handler om å ta sine egne ryggmargsreflekser på alvor, og være en nærleser mer enn en tendensleser.»

Prisen for Årets litteraturkritiker ble delt ut sammen med de andre litteraturkritikerprisene. Prisen for årets beste skjønnlitterære voksenbok gikk til Vigdis Hjorth for Gjentakelsen, mens prisen for beste sakprosabok for voksne gikk til Ketil Slagstad for Det ligger i blodet. Epidemien som forandret Norge. Anja Dahle Øverbye fikk prisen for beste barne- og ungdomsbok for Tarjei, 13 år, og prisen for beste oversettelse til Marit Bjerkeng for Rytterarmeen av Isaak Babel.