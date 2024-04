Bokpodkast: Den vanskelige kvaliteten

Hvis det regner, så blir man våt. Det er sikkert. Like sikkert er det at en kulturdebatt som handler om kunstnerisk kvalitet, blir til et salig kaos av høyt og lavt, definisjonsmakt og eliter. Denne våren har vi sett enda en kvalitetsdebatt, denne gangen i diskusjonen om hvem som skal få bestemme over stipendmidlene til de norske, skjønnlitterære forfatterne – og hvordan. Hva er det som er så vanskelig med kvalitet og hvorfor blir det alltid bråk når den skal defineres av noen eller brukes til noe?