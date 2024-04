Podkast: Rushdies sjokkerende mangel på analyse

12. august 2022 ble Salman Rushdie angrepet på et litteraturarrangement i delstaten New York i USA. Det var så vidt han kom fra det i live. Trusselen som hadde hengt over forfatteren av Sataniske vers siden iranske ayatollah Khomeinis fatwa i 1989 var blitt til virkelighet. Denne uken kom Rushdies varslede memoarbok om angrepet og tiden etterpå, Kniv. Refleksjoner etter et drapsforsøk. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.

