Podkast: Sveriges soleklart mest kontroversielle teaterstykke

Våren 1999, altså for nøyaktig 25 år siden, ble den svenske dramatikeren Lars Noréns soleklart mest kontroversielle stykke satt opp. Det het Sju tre og var en dokumentarisk tekst der tre fengselsinnsatte spilte seg selv. Stykket førte ikke bare til en stor kulturdebatt – like etter den siste forestillingen rømte nemlig en av fangene. Han deltok deretter i et bankran og drapet på to politimenn. Nå har SVT laget dramaserie om Sju tre. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.

Kommentarteksten om TV-serien: «Teaterstykket som gikk fra brennbar kulturdebatt til nasjonalt traume»