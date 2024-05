Morgenbladets papirforside denne uken er satt sammen av bilder av forfattere vi har intervjuet de seneste årene, ispedd en og annen klassiker. I arbeidet med denne utgaven ble det noe av en selskapslek for bokredaksjonen å gjenkjenne flest mulige ansikter på kortest mulig tid. Hvor mange klarer du?

Skal du på litteraturfestival på Lillehammer i helgen, bør du vel ta minst halvparten for å kunne vandre rundt med stoltheten i behold?

Hvis du vil ha et hjelpemiddel, kan du bruke denne nummererte strektegningen. Klikk her for fasiten.