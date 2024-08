Podkast: Sterk presidentkandidat, elendig bok

Et politisk landsmøte er ikke bare et politisk landsmøte, i hvert fall ikke når det foregår i USA og markerer begynnelsen på slutten av en presidentvalgkamp. Denne uken møtes demokratene i Chicago for å fortelle verden om Kamala Harris’ fortreffelighet, men det er ikke første gang at demokratene har avholdt sitt landsmøte i denne byen. Og parallellene mellom da og nå kan avleses i en klassiker i den politiske journalistikken. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.