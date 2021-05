Hvor lurt? Det er vedtatt at flere oljefelt skal elektrifiseres fra land, men hvor lurt er det å bruke ren vannkraft på å utvinne skitten energi, spør Espen Søbye. Johan Sverdrup-feltet, her sett fra et helikoptervindu, skal drives av strøm fra land i mer enn 50 år fremover, og blir dermed et av feltene med lavest klimautslipp i verden. (Carina Johansen / NTB)